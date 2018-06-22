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Мужчина с сыном утонули в реке в Нижегородской области

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В реке Кеза в Нижегородской области утонули 35-летний мужчина и его четырехлетний сын. Это произошло накануне, 21 июня, в городском округе Бор. Их обнаружили жители поселка Мамакино.

На телах утонувших никаких видимых повреждений не обнаружено. По предварительной информации, мужчина и ребенок погибли в результате несчастного случая, передает ИА «НьюсНН». Причина смерти будет установлена во время судебно-медицинской экспертизы.

Портал iz.ru накануне сообщал о гибели пятилетнего ребенка в Оренбургской области. Мальчик катался на велосипеде и упал с обрыва в реку.

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