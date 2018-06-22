Ребенок на велосипеде сорвался с обрыва и утонул в Оренбуржье

Следствие ведет проверку по факту гибели пятилетнего ребенка в Оренбургской области. Мальчик катался на велосипеде, сорвался с обрыва и утонул при падении в реку.

Ребенок отправился на прогулку вечером 21 июня. Мальчик не возвращался домой, и родители отправились на его поиски. Уже ночью тело малыша нашли без признаков жизни в воде, сообщает РИА «Оренбуржье». По предварительной версии, ребенок не справился с управлением и съехал с обрыва в реку.

По данному факту началась доследственная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В следственном комитете уточняют, что большинство несчастных случаев с детьми в водоемах происходят из-за недостаточного контроля со стороны взрослых.