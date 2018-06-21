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Два ребенка утонули в пруду во время пикника в Оренбургской области

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Мальчик и девочка утонули в пруду в Переволоцком районе Оренбургской области во время пикника с дедушкой. Региональный СК проводит доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 20 июня недалеко от села Чесноковка. Предварительно было установлено, что с разрешения родителей трое детей отправились на пикник на пруд. Сопровождал их дедушка одной из девочек. На некоторое время мужчине понадобилось вернуться домой, он предупредил свою девятилетнюю внучку и ее друзей, чтобы никуда без него не ходили и ждали его, но дети не послушались, сообщает РИА «Оренбуржье».

Дети спустились в воду по бетонной плотине и стали купаться, а затем начали тонуть. Выбраться удалось только внучке мужчины, которая сообщила о произошедшем взрослым. Селяне самостоятельно вытащили тела восьмилетней девочки и десятилетнего мальчика и передали их правоохранительным органам.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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