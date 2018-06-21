Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка в реке в Татарстане

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, который упал в реку и утонул. Тело мальчика нашел отец.

Проверка по факту трагедии проводилась полтора месяца. По данным следствия, 1 мая полуторагодовалый мальчик в Большом Сардеке покинул двор жилого дома, когда взрослые занимались хозяйственными делами, и один спустился к реке. Через некоторое время отец обнаружил пропажу ребенка и отправился на поиски сына. Мужчина спустился по течению реки и обнаружил тело мальчика в ветвях ивы. Судя по всему, его отнесло течением примерно на 80 м.

По версии следствия, ребенок слишком близко подошел к краю берега и упал в воду, пишет ProKazan.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».