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Полуторагодовалый ребенок утонул в баллоне в Оренбургской области

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Следователи начали проверку по факту гибели полуторагодовалого мальчика в Оренбургской области. Ребенок утонул в баллоне от трактора.

По данным правоохранительных органов, малыша сопровождали 13-летний подросток и семилетний брат. В этот момент отец и дедушка ребенка находились на заднем дворе, а мать была в доме. На небольшое время мальчик остался без присмотра, он ушел на приусадебный участок и упал в наполненный водой баллон от трактора. В итоге ребенок утонул, сообщает РИА «Оренбуржье».

В следственном комитете уточнили, что высота бортов составляла около 60 см и выбраться самостоятельно ребенок не мог. В ходе проверки опрошены возможные свидетели.

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