Стала известна дата встречи испанского премьера и главы Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес встретится с главой женералитета Каталонии Кимом Торрой 9 июля. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ряд встреч с председателями правительств автономных сообществ Санчес начнет 25 июня. Встреча с Торрой назначена на 11:30 и пройдет во дворце Монклоа, пишет RT.

2 мая новый кабинет министров Каталонии официально вступил в должность, что автоматически отменяет прямое правление Мадрида в регионе, которое было введено осенью прошлого года после референдума о выходе автономии из состава Испании и провозглашения местным парламентом независимости.