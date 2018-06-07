Суд в Испании отклонил апелляцию экс-главы Каталонии Пучдемона

Конституционный суд Испании отклонил апелляцию экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает 7 июня «РИА Новости».

Пучдемон обжаловал иск, поступивший в Конституционный суд от правительства Испании в конце апреля. В иске говорилось о незаконности утверждения парламентом Каталонии главы женералитета дистанционно или через представителя.

Это означает невозможность голосовать по кандидатуре Пучдемона, на чем настаивали партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании. В итоге парламент автономного сообщества 14 мая утвердил главой женералитета депутата от партии «Вместе за Каталонию» Кима Торру.

2 июня члены правительства Каталонии официально вступили в свои должности. В состав нового кабинета министров вошли 13 человек.

Пучдемон бежал в Брюссель в конце октября 2017 года после референдума о выходе автономии из состава Испании и провозглашения местным парламентом независимости. Мадрид не признал референдум, отправил в отставку власти региона и принял управление на себя. В декабре в Каталонии прошли внеочередные парламентские выборы. Пучдемон сейчас находится в Германии, где ожидает решения суда об экстрадиции в Испанию.