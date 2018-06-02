Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры

Глава Каталонии Ким Торра предложил новому премьер-министру Испании Педро Санчесу начать переговоры. Об этом политик заявил на церемонии присяги членов правительства автономии.

«Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство», — приводит слова Торра «РИА Новости».

2 мая новый кабинет министров Каталонии официально вступил в должность, что автоматически отменяет прямое правление Мадрида в регионе, которое было введено осенью прошлого года после референдума о выходе автономии из состава Испании и провозглашения местным парламентом независимости.