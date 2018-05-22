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В Германии отказались арестовывать экс-главу Каталонии Пучдемона

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Немецкий суд 22 мая отказался заключать под стражу экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на время рассмотрения запроса о его экстрадиции в Испанию, сообщает «Интерфакс».

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Запрос о содержании Пучдемона под стражей прокуратура подала еще 9 мая. Там отметили, что получили некую новую информацию от Мадрида, согласно которой высок риск, что Пучдемон попытается покинуть Германию.

В настоящее время Пучдемон остается в ФРГ под подпиской о невыезде. Раз в неделю ему необходимо посещать отделение полиции.

В октябре 2017 года правительство Каталонии на основании результатов референдума объявило о независимости автономии, однако Мадрид признал итоги волеизъявления незаконными.

Обвинения в подстрекательстве к бунту предъявлены 13 каталонским чиновникам, а также ряду политиков, бежавших за рубеж, включая Пучдемона. Его задержали в Германии 25 марта. 6 апреля немецкий суд решил освободить Пучдемона под залог в €75 тыс.

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