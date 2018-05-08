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Испания с помощью видеозаписей попытается добиться от ФРГ выдачи Пучдемона

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder
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Власти Испании рассчитывают добиться экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона из Германии с помощью видеозаписей. Кадры должны обосновать предъявленные ему обвинения, в частности, в подстрекательстве к бунту, которое прокуратора ФРГ отклонила в качестве веского основания для выдачи политика.

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Мадрид направил германской стороне материалы, среди которых записи, сделанные во время каталонского референдума о независимости и обысков в местном департаменте экономики. В этот раз испанские власти рассчитывают доказать эпизоды насилия со стороны властей автономии во время тех событий, что может стать серьезным основанием для экстрадиции Пучдемона, пишет газета La Razon.

При этом если Германия выдаст экс-главу Каталонии лишь по обвинению в растрате госсредств, то Мадрид не сможет предъявить ему обвинение в подстрекательстве к бунту, на котором настаивают испанские власти.

Пучдемон бежал в Брюссель в конце октября прошлого года после референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения местным парламентом независимости. Мадрид тогда не признал плебисцит, распустил правительство региона и взял управление на себя, что спровоцировало акции протеста в Каталонии. В декабре там прошли внеочередные парламентские выборы.

В конце марта 2018 года Пучдемона задержали в Германии, где он и находится в настоящий момент. По решению местного суда его выпустили на свободу под залог, но без права покинуть территорию ФРГ.

В начале мая парламент Каталонии 4 мая одобрил инициативу, позволяющую выбрать главу правительства без его личного присутствия. Партия «Вместе за Каталонию», которая выступает за независимость региона от Испании, намерена выдвинуть на эту должность Пучдемона.

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