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Правительство Каталонии вступило в полномочия

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Фото: REUTERS/ Paco Freire
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Члены правительства Каталонии официально вступили в свои должности. В состав нового кабинета министров вошли 13 человек. Их присягу принимал глава женералитета Ким Торра.

На первое заседание кабмин соберется уже в субботу, 2 июня. Согласно законодательству Испании, после вступления нового правительства в свои полномочия региону возвращается самоуправление, которого автономия лишилась осенью 2017 года, передает «РИА Новости».

14 мая парламент испанской Каталонии утвердил Торра на посту председателя женералитета. Его считают одним из самых радикальных представителей движения за независимость региона. Сам политик называет легитимным руководителем автономии Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Германии, и призывает «воплотить в жизнь» итоги референдума о независимости Каталонии.

Пучдемон бежал в Брюссель в конце октября 2017 года после референдума о выходе автономии из состава Испании и провозглашения местным парламентом независимости. Мадрид не признал плебисцит, отправил в отставку власти региона и принял управление на себя. В декабре в автономии прошли внеочередные парламентские выборы.

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