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Помпео пошутил про смерть Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись шутками во время визита Помпео в Пхеньян, пишет Vanity Fair со ссылкой на бывших коллег госсекретаря.

Ким Чен Ын напомнил, что ранее Помпео говорил о скором свержении северокорейского лидера его же народом. На это Помпео пошутил, что он до сих пор пытается убить главу КНДР. Оба политика после этого рассмеялись.

В апреле стало известно о визите Майка Помпео в КНДР. Причиной называлась подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Она состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ.

Во время общения лидер КНДР отметил, что саммит между США и Северной Кореей многими воспринимался как научная фантастика. Американский президент после встречи рассказал, что между ними возникла «хорошая химия».

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