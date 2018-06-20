Помпео пошутил про смерть Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись шутками во время визита Помпео в Пхеньян, пишет Vanity Fair со ссылкой на бывших коллег госсекретаря.

Ким Чен Ын напомнил, что ранее Помпео говорил о скором свержении северокорейского лидера его же народом. На это Помпео пошутил, что он до сих пор пытается убить главу КНДР. Оба политика после этого рассмеялись.

В апреле стало известно о визите Майка Помпео в КНДР. Причиной называлась подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Она состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ.

Во время общения лидер КНДР отметил, что саммит между США и Северной Кореей многими воспринимался как научная фантастика. Американский президент после встречи рассказал, что между ними возникла «хорошая химия».