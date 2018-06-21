Полярное слияние

В середине июня в разгар туристического сезона компания Polar Tour внезапно объявила о банкротстве и оставила без денег и путевок несколько сотен туристов. Заявки, оформленные туристической компанией, частично сгорели. В «Турпомощи» отказываются помогать обманутым клиентам из-за того, что по документам Polar Tour не входила в реестр, а крупные операторы по закону не должны расплачиваться за финансовые просчеты компании. Почему история с банкротством Polar Tour ставит под удар туристическую отрасль и кто будет платить за нерадивых туроператоров — разбирался портал iz.ru.

Сливались под шумок

Сообщение о приостановке деятельности турфирмы появилось на сайте Polar Tour вечером в пятницу, 14 июня, пока основное внимание общественности было приковано к открытию чемпионата мира по футболу.

Автор цитаты «Группа компаний Polar Тour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018. В силу сложившейся ситуации для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 г. и далее, Вы можете обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую. Просим проинформировать Ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру», — говорится в сообщении на официальном сайте турфирмы.

Компания Polar Тour появилась еще в 2000 году, изначально она специализировалась на Турции, но затем расширила сферу на большинство популярных направлений: Кипр, Греция, Испания, Доминикана и многие другие. Два года назад на волне массовых банкротств Polar Тour лишилась статуса туроператора, но деятельность свою не свернула. Компания стала посредником между крупными игроками и маленькими турагентствами, которые открыты на каждом шагу. За небольшую комиссию Polar Тour предлагала турагентствам путевки с существенной скидкой, выступала так называемой прокладкой в турбизнесе, зарабатывая на комиссии. Как правило, крупные операторы не работают напрямую с маленькими агентствами, и как раз на такой случай существуют компании наподобие Polar Тour.

polar2 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

«Главным достоинством Polar Тour были низкие цены. Компания предлагала турагентам цены ниже на 1–2%, чем туроператоры, а комиссию — на 1–2% выше. При этом комиссия самого посредника у туроператоров составляла 6–8%. Кроме того, оплачивать туры можно было самыми разными способами. Нередко деньги перечислялись на персональные банковские карты руководителей или сотрудников Polar. Все последние месяцы Polar очень активно привлекал агентства, давал хорошие цены, явно «нагонял» объем и денежную массу. Здесь, по словам экспертов, прослеживается сознательный умысел, мошенничество. Хотя основной причиной краха, судя по всему, стала все-таки ущербная схема работы, которая более-менее действовала при высоких операторских комиссиях, а при их резком снижении начала сильно пробуксовывать», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

В Ростуризме заявили, что схема, по которой работала компания, остается неясной. В ведомстве намерены обратиться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор для проведения проверки деятельности компании Polar Тour. По информации Ростуризма, значительная часть пострадавших — туристы из регионов. В настоящий момент в ведомстве принимают жалобы пострадавших, чьи деньги так и не были переведены туроператорам.

«Это не туроператор, это агентская сеть. Они работали с разными туроператорами, перепродавали туры по непонятной нам схеме. Непонятно, почему они повесили объявление, чтобы агентские сети обращались по заявкам к туроператору», — заявила начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия, добавив, что ответственность компании перед клиентами не была застрахована.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценивает число пострадавших от банкротства компании в несколько сотен человек. Сами турагенты, которые бронировали путевки через Polar Тour, уверены, что обманутых клиентов в разы больше. Пострадали только те туристы, которые успели оплатить тур, но еще не отправились отдыхать. Россияне, отдыхающие за рубежом в данный момент, смогут своевременно вернуться домой. Вывозить их с заграничных курортов раньше времени нет необходимости.

Запутались в цифрах

Впрочем, проблемы с вылетом или возвратом средств возникли не у всех клиентов Polar Тour, а лишь у тех, чьи путевки были забронированы через Anex Тour и Pegas Тouristik. Представители Anex Tour рассказали порталу iz.ru, что подавляющее большинство заявок не было оформлено в системе и, соответственно, деньги за эти путевки так и не были перечислены от посредника оператору.

«К нам уже поступило порядка 200 запросов по заявкам, информация о 80% из них в системе бронирования отсутствует. В связи с общими волнениями и запутанностью ситуации туристы и турагенты, которые бронировались от них, сейчас пытаются узнать у всех туроператоров о судьбе своих заявок. С каждым агентством мы работаем индивидуально, выясняя, чем им можно помочь. Но помочь мы можем только по тем заявкам, которые есть в системе бронирования. Это максимум 10–15% от того количества, что нам предъявляют агентства. По остальным информации нет», — сообщили в пресс-службе компании Anex Tour.

Polar Тour также работала с другими крупнейшими туроператорами: «Интуристом», Tui, Coral Travel, Sunmar. В пресс-службе компании «Интурист» порталу iz.ru рассказали, что намерены в индивидуальном порядке разбираться с каждым случаем.

«Те туристы, чьи туры были оплачены, вылетают, получают все документы либо через турагентства, где они бронировали тур, либо напрямую. Если тур был оплачен частично, мы предлагаем клиентам Polar Тour доплатить остаток либо вернуть оплаченные средства. Если тур оплачен еще не был, мы предлагаем туристам либо оплатить его, либо аннулировать», — рассказали порталу iz.ru в пресс-службе компании «Интурист».

Туристический бунт

После известий о банкротстве Polar Тour к офису Anex Тour стянулись турагенты и туристы, так и не дождавшиеся своего вылета на курорты. Они утверждают, что после того как компания свернула свою деятельность, несколько крупных операторов мгновенно аннулировали уже выкупленные путевки. Несколько сотен предоплаченных туров уже сгорело, утверждают турагенты. Однако представители туроператоров лишь разводят руками и предлагают разбираться с обанкротившимся посредником.

«Насколько я знаю, по внутренней информации, от банкротства Polar Тour пострадали 20 тыс. человек. Общая сумма ущерба оценивается примерно в $3 млн, — рассказал порталу iz.ru турагент Дмитрий Кукин, который также пострадал от действий компании. — Операторы отрицают наличие заявок, которые на самом деле были оплачены. У нас куча подтверждений того, что они есть. Мы пробивали информацию по отелям, и там были брони на тех людей, которые в итоге не смогли вылететь. Мы считаем, что это спланированная акция. Но пострадали люди именно от действий операторов, у которых были особые условия с Polar Tour. Те, кто работали с ними по стандартной схеме — предоплате 50%, не понесли никаких убытков».

polar1 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Небольшие турагентства, которые заключали сделки через посредничество Polar Tour, склонны высматривать в произошедшем признаки преступного сговора. По их мнению, ряд операторов не станет принимать никаких мер, если в ситуацию не вмешаются правоохранительные органы.

«Одно дело, когда банкротится туроператор и у него не хватает средств для осуществления операционной деятельности, но тут совсем другая история. Polar Tour — это турфирма, которая переносит деньги из кармана туриста крупным операторам и отщипывает себе небольшой процент. Она не уходит в минус. Деньги клиентов были выведены за границу», — добавил Кукин.

Polar Тour далеко не единственная в своем роде компания, и ее история может спровоцировать крах аналогичных контор, которые специализируются на перепродаже туров, считает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Эти агентства-прокладки работают без особого контроля их деятельности. К сожалению, проверить их довольно сложно. В случае с Polar Тour всё зависит от того, куда деньги поступили и поступили ли вообще. То, что одному оператору деньги могли поступить, а другому нет — такие ситуации происходят на рынке повсеместно. У кого-то есть привилегированные условия, например больший процент комиссии, и туда вливают раньше, чтобы больше заработать. Не надо вешать ярлыки. Эмоции людей понятны, но пока следственные органы за это не возьмутся, рано делать выводы», — отметил Осауленко.

По его словам, агенты были в курсе того, что компания Polar Тour не была зарегистрирована в реестре туроператоров, а значит, действовали на свой страх и риск.

«В законе «Об основах туристской деятельности» есть нормы, позволяющие исключить ситуации, подобные той, что произошла с Polar Тour. Но, к сожалению, подавляющее большинство агентств не используют эти инструменты, а в итоге крайними остаются туристы. В частности, есть статья, которая обязывает операторов информировать объединения в сфере выездного туризма о том, с какими агентствами они заключили договоры. Из всего многообразия небольших агентств, сотрудничавших с Polar Тour, только два были включены в реестр «Турпомощи». С ними идет разговор уже совершенно другой. Сами операторы готовы вести диалог, потому что они официально заявили, что состоят с ними в договорных отношениях», — поясняет Осауленко.

Впрочем, согласно букве закона, сделать виноватыми в ситуации крупных туроператоров, скорее всего, не удастся.

«Мы можем сколько угодно пытаться перекладывать ответственность на оператора. Однако, если небольшое агентство не связано с ним договором и деньги не поступили на счет, то говорить особо не о чем. В законе есть четкая граница ответственности, но там нет посредника. Там есть оператор, агент и субагент. Если посредник проводил финансовые операции с туроператором, значит, он агент. К сожалению, найти концы на сегодняшний день не представляется возможным», — резюмирует глава «Турпомощи».

А пока будет идти разбирательство, туристам, оставшимся без денег и отдыха не остается ничего, кроме как требовать компенсаций от небольших туркомпаний, взявших на себя риски из-за сотрудничества с Polar Тour. Любопытно тут и то, что в договоре, который заключался между частным лицом и турагентством, ни слова не говорится о посреднике, поставившем под удар не только чужой отдых, но и чей-то бизнес.