Работавшие с Polar Tour операторы будут сами расплачиваться с туристами

Туроператоры, работавшие с компанией Polar Tour, будут расплачиваться с пострадавшими туристами самостоятельно. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщила ассоциация «Турпомощь».

Как уточняется в сообщении, Polar Tour не был официальным туроператором по выездному туризму с 2016 года, кроме того, эта группа компаний не входит в реестр туроператоров и турагентов при «Турпомощи» и не состоит в федеральном реестре туроператоров при Ростуризме.

«Все турагенты, ранее работавшие с группой компаний Polar Tour, могут рассчитывать исключительно на свои финансовые возможности, выплаты по пострадавшим клиентам производиться не будут ввиду отсутствия у данной группы компаний страхования финансовой ответственности», — говорится в сообщении на сайте «Турпомощи».

Туристическая компания Polar Tour приостановила деятельность с 15 июня.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что Polar Tour изначально была оператором (то есть создавала собственные туры), однако потом перешла на работу в качестве центра бронирования — перепродавала агентствам туристические продукты, купленные у других операторов.