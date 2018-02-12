На Сахалине клиенты обвиняют турфирму в обмане на 7 млн рублей

Директора туристической компании на Сахалине задержали по подозрению в мошенничестве на 7 млн рублей. Более 70 клиентов приобрели путевки и авиабилеты, но воспользоваться ими не смогли.

В полицию обратились клиенты туристической фирмы, которые при посадке на рейсы узнали, что их билеты не выкуплены или оформлены на других лиц. Организация отказалась возвращать 73 туристам деньги, сообщает ИА SakhalinMedia, дозвониться до руководителя офиса потерпевшие не смогли.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили сотрудники сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте. Полицейские задержали 31-летнюю руководительницу турфирмы. Она уже дала признательные показания. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.