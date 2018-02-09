Первые новоселы агрогородка на Сахалине получили ключи

Первые новоселы получили ключи от частных домов в агрогородке в селе Раздольном Корсаковского района на Сахалине. Торжественную церемонию вручения ключей открыл губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В агрогородок, расположенный недалеко от крупнейшего животноводческого комплекса, въехали первые жители. Они являются грамотными, хорошо зарекомендовавшими себя специалистами в области сельского хозяйства. Они будут работать на крупнейшем предприятии в тысячу голов крупного рогатого скота, сообщает ИА SakhalinMedia.

Территория, на которой расположены дома сотрудников фермы, выложена брусчаткой, дома имеют большие приусадебные территории для ведения собственного хозяйства. Сами дома выстроены из монолитного бетона и имеют централизованное водоснабжение, канализацию и электричество. Жилье является служебным, поэтому специалисты будут оплачивать только коммунальные услуги.

По словам директора совхоза «Корсаковский» Сергея Шаманаева, каждый дом имеет площадь более 100 кв. м. Также в нем установлено автономное отопление. Следующими жителями агрогородка станут приглашенные ветеринарные врачи, зоотехники, специалисты по кормлению и новым технологиям. Именно им предстоит летом запускать ферму.

Молочно-животноводческий комплекс является совместным проектом Сахалина и Белоруссии. В планах производить на ферме более 7 тыс. т молока в год. После открытия фермы потребуется несколько месяцев на настройку и отладку оборудования. По приблизительным подсчетам в полную силу комплекс должен заработать к концу года.