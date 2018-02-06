Минсельхоз Оренбургской области прогнозирует гибель озимой пшеницы

Сильные морозы и отсутствие снега могут привести к гибели и повреждению озимых в некоторых районах Оренбургской области. Минсельхоз региона сообщает о неблагоприятном прогнозе для фермеров.

Озимые зерновые культуры посеяны на площади 636,2 тыс. га. Осенью из-за погодных условий удалось выполнить план лишь на 79%. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». По данным экспертов, в центральных районах области при высоте снежного покрова 1–6 см или его отсутствии может вымерзнуть бóльшая часть посевов слаборазвитой озимой пшеницы.

Напомним, в прошлом году в России собран рекордный урожай. По состоянию на конец ноября 2017 года было намолочено 137,2 млн т зерна (в 2016 году — 120,7 млн т).