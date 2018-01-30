На сельхозучастке в Тверской области незаконно построили завод

В Калининском районе Тверской области обнаружен незаконно размещенный на землях сельскохозяйственного назначения асфальтобетонный завод. Территория площадью 13,5 га расположена рядом с деревней Мермерины.

Как выяснили специалисты Россельхознадзора, вокруг производственного здания плодородный слой почвы засыпан смесью щебня и песка метровой толщины. С южной стороны земельный участок зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью, на нем складированы отходы производства. Об этом пишут Тверские ведомости.

По мнению экспертов, произошло уничтожение плодородного слоя почвы. Сумма причиненного ущерба превышает 22 млн рублей. Собственника земель, ООО «НОВЫЕ МЕХА», оштрафовали на 400 тыс. рублей.

По данным Министерства сельского хозяйства, в России от 20 млн до 40 млн га бесхозных земель, из которых 10 млн можно ввести в оборот. Только за 2017 год было начато использование 620 тыс. га брошенной земли.