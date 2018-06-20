Законопроект о зачете дней в СИЗО к наказанию прошел второе чтение

Законопроект об изменении порядка зачета времени содержания под стражей подозреваемого в срок отбывания наказания принят Госдумой во втором чтении.

Авторы инициативы предложили поправки к ст. 72 УК РФ (исчисление сроков наказаний и зачет наказаний) еще в 2008 году. В разработке законопроекта участвовал глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая в то время была депутатом Госдумы.

«Законопроект находился у нас на рассмотрении в течение 10 лет, [и] завтра мы с вами, возможно, завершим его рассмотрение», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно тексту проекта закона, зачет времени пребывания в следственном изоляторе будет проводиться следующим образом: один день в СИЗО эквивалентен одному дню отбывания наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, полутора дням в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии и двум дням в колонии-поселении.

Вместе с тем в документе отмечается, что действие законопроекта не распространяется на осужденных за терроризм, а также в случае рецидива преступлений.

Ранее «Известия» писали, что думский комитет по госстроительству доработал ко второму чтению пакет президентских поправок о проведении аудиозаписи заседаний по уголовным делам.