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Представление о лишении депутата Белоусова неприкосновенности поступило в Госдуму

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Фото: ТАСС/ Анна Исакова
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В Государственную думу поступило представление о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, сообщает ТАСС. Запрос в нижнюю палату парламента 18 июня направила Генеральная прокуратура.

«Поступило из Генпрокуратуры представление о лишении неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Белоусова», — сказала председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.

Комитет изучает представленные материалы и пока не рассматривал данный вопрос, добавила парламентарий.

Белоусова могут привлечь к уголовному делу о коррупции, связанным с выводом денег со счетов ЗАО «Южуралавтобан».

В шестой созыв Госдумы он избирался от «Единой России», в седьмом cозыве — по спискам «Справедливой России» от Кировской области.

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