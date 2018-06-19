Представление о лишении депутата Белоусова неприкосновенности поступило в Госдуму

В Государственную думу поступило представление о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, сообщает ТАСС. Запрос в нижнюю палату парламента 18 июня направила Генеральная прокуратура.

«Поступило из Генпрокуратуры представление о лишении неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Белоусова», — сказала председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.

Комитет изучает представленные материалы и пока не рассматривал данный вопрос, добавила парламентарий.

Белоусова могут привлечь к уголовному делу о коррупции, связанным с выводом денег со счетов ЗАО «Южуралавтобан».

В шестой созыв Госдумы он избирался от «Единой России», в седьмом cозыве — по спискам «Справедливой России» от Кировской области.