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Московский ресторан занял 15-е место в списке лучших в мире

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Московский ресторан White Rabbit шеф-повара Владимира Мухина занял 15-е место в ежегодном рейтинге заведений общепита The World’s 50 Best Restaurants.

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Ресторан в Смоленском пассаже уже четвертый год подряд попадает в топ-50 лучших ресторанов мира, однако в этом году ему удалось подняться сразу на восемь позиций в списке.

«Шеф-повар Владимир Мухин возглавляет новую волну молодых кулинарных талантов в России. Он прославился благодаря использованию местных сезонных ингредиентов и своей харизме», — говорится в сообщении на сайте рейтинга ресторанов по версии авторитетного журнала The Restaurant Magazine.

Лучшим рестораном мира в 2018 году было признано итальянское заведение Osteria Francescana в Модене. Второе и третье места получили испанский ресторан El Celler de Can Roca в Жироне и французский ресторан Mirazur в Ментоне. 

Кроме того, в расширенный рейтинг издания вошли московские рестораны Selfie (70-е место) и Twins Garden (72).

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