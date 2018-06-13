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Сеть «Теремок» закрыла свои рестораны в США

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» закрывает свои точки в США. Об этом сообщил генеральный директор Михаил Гончаров.

«Мы столкнулись с враждебностью, об этом в марте было уже сказано», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гончаров уже сообщал, что они столкнулись с «враждебностью» санитарного инспектора в Нью-Йорке. Как сообщает телеканал «360», оба ресторана сейчас закрыты и компания ищет новые места.

Ранее сообщалось, что в КНДР могут запустить сеть фастфуда McDonald's. Отмечалось, что президенту США Дональду Трампу идея понравилась.

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