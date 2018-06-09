Прямой эфир

Бургерную Тимати в Воронеже закроют из-за антисанитарии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области просит через суд приостановить деятельность ресторана Black Star Burger. Причина — нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, во время проверки выяснилось, что моечные ванны в цокольном этаже не оборудованы локальными вытяжками, воздуховоды, выведенные на крышу ЦУМа, не выступают над поверхностью, а в самом ресторане нет оборудованных мест для инвентаря.

ИА «Абирег» напоминает, что ресторан Black Star Burger был открыт в Воронеже 11 мая. На данный момент в России работают девять бургерных: пять — в Москве, по одной — в Грозном, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже. В июле будет открыта первая точка в Санкт-Петербурге.

Портал iz.ru осенью сообщал о том, что владелец сети Тимати представил «Президентский бургер». В одном блюде он попытался использовать любимые ингредиенты президента.

Бургер из домашней булочки с двумя котлетами из говядины и кусочками копченой индейки включает в себя ломтики маринованных огурцов, домашний сыр двух сортов, смородиновый джем, чесночный соус с хреном и другие составляющие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировой рекорд по приготовлению бургеров установили в Сочи
В ЦРУ заявили о готовности Ким Чен Ына открыть американские бургерные в КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017