Бургерную Тимати в Воронеже закроют из-за антисанитарии

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области просит через суд приостановить деятельность ресторана Black Star Burger. Причина — нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, во время проверки выяснилось, что моечные ванны в цокольном этаже не оборудованы локальными вытяжками, воздуховоды, выведенные на крышу ЦУМа, не выступают над поверхностью, а в самом ресторане нет оборудованных мест для инвентаря.

ИА «Абирег» напоминает, что ресторан Black Star Burger был открыт в Воронеже 11 мая. На данный момент в России работают девять бургерных: пять — в Москве, по одной — в Грозном, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже. В июле будет открыта первая точка в Санкт-Петербурге.

Портал iz.ru осенью сообщал о том, что владелец сети Тимати представил «Президентский бургер». В одном блюде он попытался использовать любимые ингредиенты президента.

Бургер из домашней булочки с двумя котлетами из говядины и кусочками копченой индейки включает в себя ломтики маринованных огурцов, домашний сыр двух сортов, смородиновый джем, чесночный соус с хреном и другие составляющие.