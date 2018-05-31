Мировой рекорд по приготовлению бургеров установили в Сочи

Участники гастрономического фестиваля в Сочи побили рекорд по одновременному приготовлению бургеров. Всего было «собрано» 385 штук.

Фестиваль Gastreet International Restaurant Show проходил на курорте «Горки Город» и собрал более 5,5 тыс. человек. На одной из площадок работала самая большая европейская коптильня, где участники готовили бургеры. Одновременно им удалось приготовить 385 штук и, таким образом, побить мировой рекорд Гиннесса, пишет ИА KrasnodarMedia.

Всего на фестивале было представлено более 100 разновидностей блюд, в том числе от звездных шеф-поваров. Участники прошли обучение у успешных рестораторов и бизнесменов.