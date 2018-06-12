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В сотню лучших ресторанов мира вошли два российских проекта

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Фото: instagram.com/twinsgardenmoscow
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Два российских ресторана вошли в сотню лучших мировых проектов. Составители международного рейтинга The world's 50 best restaurants включили в список лучших Twins Garden и Selfie.

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Twins Garden, на кухне которого работают Иван и Сергей Березуцкие, расположился на 72-м месте, а Selfie под руководством шефа Анатолия Казакова находится на 70-й позиции.

The world's 50 best restaurants — самый влиятельный на сегодняшний день международный ресторанный рейтинг.

19 июня в Бильбао огласят имена шеф-поваров и названия ресторанов, попавших на вершину гастрономического олимпа.

В марте этого года открылся новый ресторанный проект Аркадия Новикова Salon.  

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