В сотню лучших ресторанов мира вошли два российских проекта

Два российских ресторана вошли в сотню лучших мировых проектов. Составители международного рейтинга The world's 50 best restaurants включили в список лучших Twins Garden и Selfie.

Twins Garden, на кухне которого работают Иван и Сергей Березуцкие, расположился на 72-м месте, а Selfie под руководством шефа Анатолия Казакова находится на 70-й позиции.

The world's 50 best restaurants — самый влиятельный на сегодняшний день международный ресторанный рейтинг.

19 июня в Бильбао огласят имена шеф-поваров и названия ресторанов, попавших на вершину гастрономического олимпа.

В марте этого года открылся новый ресторанный проект Аркадия Новикова Salon.