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Ресторатор Борис Зарьков рассказал о своих кафе для пассажиров поездов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игнатий Орбелиани
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Глава ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков открыл кафе быстрого питания на четырех московских вокзалах. О том, как недорого продавать качественное мясо, Зарьков рассказал iz.ru.

Основное блюдо кафе «Ракета» на Ленинградском вокзале — бургеры, которые стоят не дороже шаурмы, продающейся в том же здании. «Это классическая схема всех фастфудов, маржу делают на других продуктах», — пояснил Зарьков.

Кафе на Ленинградском вокзале — не первое для ресторатора. Сначала аналогичное заведение открылось на Курском вокзале. Он был выбран первым потому, что там самый бедный потребитель.

«Мы делали исследование. И там самая бедная аудитория — Курский и Казанский вокзалы. Самая качественная здесь (на Ленинградском), потому что «Сапсан», Питер», — пояснил Зарьков.

При этом вначале цены на Курском были выше, чем на Ленинградском. Но очередей не было, и концепцию пришлось поменять.

На Курском из меню исключили супы и завтраки — «не пошли». А на Ленинградском их планируют, наоборот, ввести для утренних пассажиров «Сапсанов».

Единственное, что огорчает в вокзальном фастфуде Бориса Зарькова, — это китайские туристы. Специально для них на столах «Ракеты» стоят красно-белые таблички с текстом иероглифами: «Не принимать свою пищу и напитки. Штраф 10 тыс. рублей за нарушение. Спасибо за понимание».

В планах у Бориса Зарькова продолжать экспериментировать с фастфудом. В течение года «Ракеты» могут появиться в московских торговых центрах. В ближайшей перспективе — продажа франшизы в Санкт-Петербург и Прибалтику.

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