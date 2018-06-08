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Шеф-повар Мирко Дзаго открыл летнюю веранду в «Аисте»

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Фото: пресс-служба ресторана «Аист»
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В московском ресторане интернациональной кухни «Аист» Аркадия Новикова 1 июня состоялась первая вечеринка этого лета с легендарным шеф-поваром Мирко Дзаго.

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Как сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе, на мероприятии присутствовали многие артисты и звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Егор Бероев, Ксения Алферова, Анна Ивченко, Ирина Чайковская, Марина Ким, Катя Добрякова, Анастасия Задорина, Константин и Ольга Андрикопулос, Илья Бачурин, Надя Сысоева, Ксения Князева, Алла и Расим Акперовы, Мария Железнякова, Дмитрий Шипилов, Ирина Йовович, Мария Лобанова и Лена Филипченкова.

На этом вечере Дзаго презентовал новое меню, которое он сам описывает как «взгляд итальянца на русскую кухню». В числе представленных блюд — зеленый «Цезарь» из авокадо и брускетта с копченым баклажаном и страчателлой. За музыку на вечеринке отвечал DJSergey Kozlenko, а финальным аккордом вечера стал праздничный торт.

Мирко Дзаго — шеф-повар из Италии. С 2001 года он руководил кухней ресторана «Сыр», в 2017 возглавил BRO&N, а весной 2018 года и «Аист».

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