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Австралийский суд оштрафовал Apple за отказ ремонтировать гаджеты

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Федеральный суд Австралии оштрафовал Apple на $6,8 млн за отказ компании бесплатно ремонтировать гаджеты, которые зависали после обновления операционной системы.

Владельцы iPhone и iPad столкнулись с так называемой ошибкой 53 после того, как установили на своих устройствах последнюю, девятую версию прошивки. Продукция «яблочной» корпорации начинала работать медленнее, а при синхронизации с Mac на экране появлялось уведомление об ошибке. При попытке устранить проблему в неофициальных сервисных службах, гаджеты блокировались, пишет «Федеральное агентство новостей».

Несмотря на то что Apple выпустила обновление, которое позволило избежать блокировки устройств, клиенты жаловались на неисправность кнопки Touch ID и потерю данных. При этом компания так и не согласилась помочь пользователям с ремонтом гаджетов. В этой связи суд постановил, что в случае серьезных неисправностей пострадавшие имеют право на возврат денежных средств или обмен товара.

На днях стало известно, что Apple изменит настройки в операционной системе своих смартфонов, чтобы обезопасить устройства от возможности быстрого взлома.

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