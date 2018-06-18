Samsung оштрафовали на $400 млн за нарушение патента

Окружной суд Техаса наложил штраф в размере $400 млн на южнокорейскую компанию Samsung за нарушение патента, принадлежащего бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Как пишет агентство Bloomberg, группа компаний нарушила соглашение между KAIST и производителем компьютерных компонентов Intel на производство транзистора по технологии FinFet, позволяющей увеличить производительность микрочипа и одновременно уменьшить его энергопотребление.

При этом представители Samsung с сожалением отреагировали на иск и заявили, что компания разрабатывала технологию вместе с Корейским институтом, и таким образом это нельзя считать нарушением прав. Ответчик собирается обжаловать решение окружного суда Техаса.

Еще один штраф за нарушение патента компании был присужден в конце мая калифорнийским судом. Южнокорейского производителя высокотехнологичных компонентов обязали выплатить американской компании Apple почти $539 млн за использование промышленного образца и изобретения.