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СМИ узнали об изменении настроек безопасности iPhone

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Компания Apple изменит настройки в операционной системе своих смартфонов iPhone, чтобы обезопасить устройства от возможности быстрого взлома, сообщает The New York Times.

Главное новшество касается ограничения использования устройства после последней разблокировки, пишет издание.

Теперь спустя час после последней разблокировки для получения данных с телефона потребуется вводить пароль. Предполагается, что это сильно затруднит возможность злоумышленников проникать в смартфон.

4 июня Apple представила новую версию системы iOS 12, которая обладает улучшенной производительностью и несколькими новыми функциями.

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