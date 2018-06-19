Сборные России и Египта сыграют при открытой крыше стадиона

Матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет под открытой крышей, несмотря на дождь.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, такое решение приняла Международная федерация футбола.

Стадион «Санкт-Петербург» обладает раздвижной крышей. Большинство домашних матчей петербургской команды «Зенит» в сезоне-2017/18 были сыграны под закрытой крышей из-за плохой погоды.

Ранее сообщалось, что во время матча Россия–Египет ожидается кратковременный дождь.

Российские футболисты встретятся со сборной Египта 19 июня. Матч начнется в 21:00 мск.