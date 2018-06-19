Филармонический оркестр Стокгольма назвал Рождественского великим маэстро
Королевский филармонический оркестр Стокгольма выразил соболезнования родным, близким и почитателям таланта народного артиста СССР Геннадия Рождественского, скончавшегося 16 июня.
«Мы были шокированы прискорбным сообщением о том, что скончался Геннадий Рождественский, в общей сложности он провел с оркестром 174 концерта», — говорится в сообщении оркестра в Instagram.
Стокгольмские коллеги дирижера отметили его «удивительную музыкальность в сочетании с выдающейся техникой», а также интерес к современной музыке.
«Королевский симфонический оркестр скорбит по великому маэстро и дорогому другу», — сказали они.
Российский дирижер и пианист Рождественский скончался 16 июня после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.
Соболезнования в связи с кончиной маэстро выразил президент России Владимир Путин. О профессиональных и человеческих качествах Рождественского вспоминают его друзья и коллеги.