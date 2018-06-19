Прямой эфир

Филармонический оркестр Стокгольма назвал Рождественского великим маэстро

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королевский филармонический оркестр Стокгольма выразил соболезнования родным, близким и почитателям таланта народного артиста СССР Геннадия Рождественского, скончавшегося 16 июня.

Музыкант на все времена
Ушел из жизни Геннадий Рождественский

«Мы были шокированы прискорбным сообщением о том, что скончался Геннадий Рождественский, в общей сложности он провел с оркестром 174 концерта», — говорится в сообщении оркестра в Instagram.

Стокгольмские коллеги дирижера отметили его «удивительную музыкальность в сочетании с выдающейся техникой», а также интерес к современной музыке.

«Королевский симфонический оркестр скорбит по великому маэстро и дорогому другу», — сказали они.

Российский дирижер и пианист Рождественский скончался 16 июня после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.

Соболезнования в связи с кончиной маэстро выразил президент России Владимир Путин. О профессиональных и человеческих качествах Рождественского вспоминают его друзья и коллеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гендиректор Большого театра прокомментировал смерть дирижера Рождественского
Музыкант на все времена
Ушел из жизни Геннадий Рождественский

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017