Филармонический оркестр Стокгольма назвал Рождественского великим маэстро

Королевский филармонический оркестр Стокгольма выразил соболезнования родным, близким и почитателям таланта народного артиста СССР Геннадия Рождественского, скончавшегося 16 июня.

«Мы были шокированы прискорбным сообщением о том, что скончался Геннадий Рождественский, в общей сложности он провел с оркестром 174 концерта», — говорится в сообщении оркестра в Instagram.

Стокгольмские коллеги дирижера отметили его «удивительную музыкальность в сочетании с выдающейся техникой», а также интерес к современной музыке.

«Королевский симфонический оркестр скорбит по великому маэстро и дорогому другу», — сказали они.

Российский дирижер и пианист Рождественский скончался 16 июня после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.

Соболезнования в связи с кончиной маэстро выразил президент России Владимир Путин. О профессиональных и человеческих качествах Рождественского вспоминают его друзья и коллеги.