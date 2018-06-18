Путин выразил соболезнования вдове дирижера Рождественского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове дирижера Геннадия Рождественского Виктории Постниковой.

Глава государства назвал Рождественского выдающимся музыкантом и ярким представителем отечественной дирижерской школы. В своей телеграмме он также отметил его вклад в приумножение традиций российского искусства, пишет сайт kp.ru.

Путин выразил уверенность в том, что в сердцах близких, друзей и всех поклонников таланта дирижера память о нем сохранится навсегда, и назвал деятельность артиста примером истинного подвижничества и преданности.

О смерти Рождественского стало известно 16 июня. Сообщалось, что 87-летний музыкант умер после продолжительной болезни. В Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где дирижер преподавал долгие годы, отметили, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.