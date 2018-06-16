Гендиректор Большого театра прокомментировал смерть дирижера Рождественского

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что народный артист СССР Геннадий Рождественский, о смерти которого стало известно 16 июня, был выдающимся дирижером, многое определившим в музыкальном мире России.

«Это был мастер, с которым была связана вся жизнь Большого театра. <…> Рождественский был открыт всему новому. Он дружил с Шостаковичем и Прокофьевым. Есть личности, которые по значимости, по масштабу очень многое определили в музыкальном мире в нашей стране. Жаль, что не стало Геннадия Рождественского, это уходящая музыкальная эпоха», — цитирует Урина ТАСС.

В свою очередь заслуженный артист России, концертмейстер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Лев Клычков назвал покойного великим маэстро, музыкантом и человеком.

«Его любовь к музыке, к музыкантам, его невероятное чувство юмора помогали преодолевать все трудности. Он брался за самые сложные партитуры мировой классики и достигал невероятных результатов благодаря неординарности своей личности», — заявил музыкант в беседе с РЕН ТВ.

О смерти Рождественского стало известно 16 июня. Сообщалось, что 87-летний музыкант умер после продолжительной болезни. В Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где дирижер преподавал долгие годы, отметили, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.