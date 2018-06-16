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Церемония прощания с Говорухиным завершилась в храме Христа Спасителя

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Юлия Годовикова
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В храме Христа Спасителя (ХХС)16 июня прошла церемония прощания с режиссером и депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, скончавшимся в возрасте 82 лет.

Свой, родной
Ушел из жизни народный артист России Станислав Говорухин

Проститься с режиссером в Преображенскую церковь ХХС пришли видные политики и деятели культуры. Среди них были президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, почтить память Говорухина пришли министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум и многочисленные поклонники творчества режиссера.

Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище. Режиссер ушел из жизни 14 июня после продолжительной болезни.

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