СМИ сообщают о прибытии Ким Чен Ына в Пекин

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Пекин, где он пробудет 19 и 20 июня с визитом.

По предварительным данным, самолет лидера КНДР уже приземлился в пекинском аэропорту, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Nihon Television Network.

При этом официальные китайские СМИ пока сообщают только о том, что Ким Чен Ын прибудет с визитом 19 июня и пробудет в Китае два дня.

Планируется, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и ознакомит его с результатами саммита США–КНДР в Сингапуре. Соответствующие меры безопасности к визиту главы Северной Коре уже принимаются в Пекине.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре на острове Сентоса. По итогам переговоров главы государств подписали документ, предусматривающий укрепление сотрудничества. В частности, Трамп заявил о желании приостановить военные учения на Корейском полуострове и снять санкции с Пхеньяна.