СМИ назвали посредника в организации саммита глав США и КНДР

Власти КНДР в 2017 году донесли до президента США Дональда Трампа свое желание об организации двухстороннего саммита через зятя и советника американского лидера Джареда Кушнера.

По данным издания The New York Times, представители Пхеньяна связались в 2017 году с Кушнером через предпринимателя Габриэля Шульца, который проживает в Сингапуре и который контактировал с членами семьи Трампа.

«Кушнер не играл непосредственной роли в закулисных переговорах с северокорейскими официальными лицами. Он оповестил о предложении Майка Помпео (на тот момент глава ЦРУ. — Ред.)», –– пишет газета.

При этом авторы материала отмечают, что не ясно, почему Кушнер решил обратиться в ЦРУ, а не в Госдепартамент. Хотя в то же время известно, что у Кушнера были сложные отношения с Рексом Тиллерсоном, который в то время возглавлял Госдеп.

По данным NYT, помимо Шульца еще несколько лиц предлагали свои услуги в помощи налаживания связей между Вашингтоном и Пхеньяном.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели переговоры, по итогам которых подписали документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества.

Кроме того, Трамп заявил о желании приостановить военные учения на Корейском полуострове и снять санкции с Пхеньяна.