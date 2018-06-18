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Первую в России «буровую будущего» построят в Калининграде

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Нефтесервисная компания Schlumberger планирует за два года построить в Калининграде первую в России «буровую будущего». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам российского представителя Schlumberger Олега Жданеева, проект реализуют на базе совместного предприятия с Eurasia Drilling — компании «Кливер». «Мы ожидаем, что уже через пару лет мы построим эту первую российскую буровую будущего», — цитирует Жданеева «Калининград.Ru». 

Как писал портал iz.ru, количество буровых установок в США выросло почти до 1 тыс. за год. Сейчас на территории Соединенных Штатов работают 979 буровых установок, еще 13 находятся в Мексике и три — в прибрежных водах страны. Из них нефть добывают 804 установки, а газ — 190.

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