«Роснефть» увеличила объем бурения почти на 30%

«Роснефть» в 2017 году на 29,5% увеличила объем эксплуатационного бурения по сравнению с показателем предыдущего года - до 12 млн метров, говорится в сообщении компании. Доля собственного бурового сервиса компании составила порядка 60%.

«В 2017 году эксплуатационное бурение выросло на 29,5% год к году — до 12 млн метров... Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки сохранилась на уровне порядка 60%», — отмечает компания.

При этом число новых скважин выросло на 28% до 3,4 тыс. единиц, при этом доля горизонтальных скважин была повышена с 32% до 36%. Увеличилось и число новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) — сразу на 67%.