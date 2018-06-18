Суд Херсона перенес рассмотрение ходатайства по делу Вышинского
Городской суд Херсона перенес рассмотрение ходатайства по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 20 июня.
Сообщается, что причиной переноса заседания стала занятость судьи в другом деле. В понедельник, 18 июня, суд должен был рассмотреть ходатайство следствия об отборе биологических образцов Вышинского. Адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил, что ему неизвестно, какие образцы хотят взять у его подзащитного, передает ТАСС.
Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене. Журналист своей вины не признал, апелляция на его арест была отклонена.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве 15 мая. В этот же день Вышинского задержали недалеко от его дома. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия сотрудников СБУ вопиющими. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста «бандитским нападением» и потребовал немедленно его освободить.
По факту задержания Вышинского российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.
Кирилл Вышинский на заседании суда 1 июня заявил, что отказывается от украинского гражданства. Также он попросил защиты у президента России Владимира Путина.