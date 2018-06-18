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Суд Херсона перенес рассмотрение ходатайства по делу Вышинского

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Фото: РИА Новости
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Городской суд Херсона перенес рассмотрение ходатайства по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 20 июня.

Сообщается, что причиной переноса заседания стала занятость судьи в другом деле. В понедельник, 18 июня, суд должен был рассмотреть ходатайство следствия об отборе биологических образцов Вышинского. Адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил, что ему неизвестно, какие образцы хотят взять у его подзащитного, передает ТАСС.

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Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене. Журналист своей вины не признал, апелляция на его арест была отклонена.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве 15 мая. В этот же день Вышинского задержали недалеко от его дома. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия сотрудников СБУ вопиющими. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста «бандитским нападением» и потребовал немедленно его освободить.

По факту задержания Вышинского российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.

Кирилл Вышинский на заседании суда 1 июня заявил, что отказывается от украинского гражданства. Также он попросил защиты у президента России Владимира Путина.

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