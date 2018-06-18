Подготовку к отопительному сезону в Кисловодске взяли под контроль

Власти Ставропольского края взяли под контроль подготовку к зиме в Кисловодске и Лермонтове. В прошлом году отопительный сезон в этих городах едва не сорвали. Вместо паспортов готовности в Кисловодске и Лермонтове были только акты готовности.

Как передает NewsTracker, в общей сложности к новому отопительному сезону в регионе нужно заменить 20 км ветхих сетей и отремонтировать 359 котельных.

В конце мая мэрия Чунского района Иркутской области направила в прокуратуру письмо в связи с преждевременным окончанием отопительного сезона. 15 мая были отключены отопление и подача горячей воды. По федеральным нормам, отключать отопление можно только при устоявшейся в течение пяти дней температуре воздуха не ниже +8 градусов.