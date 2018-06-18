Прямой эфир

Подготовку к отопительному сезону в Кисловодске взяли под контроль

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ставропольского края взяли под контроль подготовку к зиме в Кисловодске и Лермонтове. В прошлом году отопительный сезон в этих городах едва не сорвали. Вместо паспортов готовности в Кисловодске и Лермонтове были только акты готовности.

Как передает NewsTracker, в общей сложности к новому отопительному сезону в регионе нужно заменить 20 км ветхих сетей и отремонтировать 359 котельных.

В конце мая мэрия Чунского района Иркутской области направила в прокуратуру письмо в связи с преждевременным окончанием отопительного сезона. 15 мая были отключены отопление и подача горячей воды. По федеральным нормам, отключать отопление можно только при устоявшейся в течение пяти дней температуре воздуха не ниже +8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отопительный сезон продлили в Сыктывкаре из-за холодов
Регионы поторопили с долгами за ЖКХ
Правительство подвело итоги осенне-зимнего сезона 2017/18 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017