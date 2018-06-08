Отопительный сезон продлили в Сыктывкаре из-за холодов

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов принял решение о продлении отопительного сезона. Батареи в жилых домах и соцучреждениях останутся теплыми в праздничные дни.

В ночь на 8 июня температура воздуха в столице Коми опустилась до 3–4 градусов тепла. До установления нормативных температур в 8 градусов выключать отопление не будут. Между мэрией и ресурсоснабжающей организацией достигнута договоренность о переносе сроков начала испытаний на тепловых сетях. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Следующее совещание на тему теплоснабжения состоится 15 июня.

Ранее мэрия Чунского района Иркутской области направила в прокуратуру письмо в связи с преждевременным окончанием отопительного сезона. Вопрос об отоплении подняла директор школы № 90, депутат Лидия Потоцкая. Она рассказала, что в школах, как и в других учреждениях, дети буквально замерзают.