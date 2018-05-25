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Сроки отключения отопления назвали в Красноярске

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Отопление в Красноярске отключат 28 мая. К вечеру все источники прекратят подачу тепла в дома и социальные учреждения.

Постановление об окончании отопительного сезона уже подписано в городской мэрии. Все теплоисточники остановят работу вечером 28 мая. После этого коммунальщики приступят к подготовке к следующему отопительному сезону. Гидравлические испытания стартуют уже 29 мая, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Первыми без горячей воды останутся жители Свердловского и Советского районов Красноярска, а также Березовки. Опрессовки для них продлятся до 7 июня. Дальнейший график отключения горячей воды администрация опубликует позднее.

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