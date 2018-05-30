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Регионы поторопили с долгами за ЖКХ

Правительство подвело итоги осенне-зимнего сезона 2017–2018 годов
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Российские регионы должны как можно быстрее погасить все имеющиеся долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Дмитрий Медведев. Участники совещания повели итоги осенне-зимнего сезона 2017-2018 годов в сфере ЖКХ и электроэнергетики.

В целом правительство оценило итоги последнего отопительного сезона положительно, однако отметило проблемы с долгами за "коммуналку" и электроэнергию. Особенно большой рост задолженности за электричество наблюдается в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, за услуги ЖКХ - в Приволжском и Центральном.

- Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать. И сделать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы, в том числе и для того, чтобы успешно подготовиться к новому сезону, который в некоторых регионах стартует уже в конце августа, - сказал председатель правительства.

Только в прошлом году суммарная задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ достигла почти 200 млрд рублей, а общий объем долгов в отрасли превысил 1,34 трлн рублей. Около половины этой суммы — просроченные счета населения.

Участники заседания говорили о необходимости быстрой ликвидации аварий на электростанциях и в энергосетях. Это особенно важно в тех регионах России, где отопительный сезон еще продолжается.

- Что касается электроснабжения, ситуация складывалась в целом нормально. Были сделаны достаточные запасы топлива, в ряде случаев – даже с превышением нормативов. Ремонтные работы энергетики провели по плану. Важно, что снизилась аварийность на электростанциях и в сетях почти на четверть – по числу отключенных потребителей. Кроме того, ликвидировать последствия аварий стали быстрее. Для такой огромной страны, как наша, где даже в мае не везде завершен отопительный сезон, скорость ликвидации аварии имеет огромное значение. Поэтому нужно продолжить работу по этому направлению, - заявил Дмитрий Медведев.

Также правительство рассмотрело проект поправок в Бюджетный кодекс РФ с целью улучшения контроля за использованием бюджетных средств.

Речь идет о расширении сферы государственного финансового контроля, полномочий соответствующих органов. Предполагается сформировать единую федеральную систему стандартов такого контроля. Они будут утверждаться правительством. Предложены новые меры наказания для нарушителей бюджетного законодательства.

- Например, когда бюджетные трансферты или бюджетные кредиты используются нецелевым образом. Такие случаи, как известно, достаточно распространены, в том числе из-за шероховатостей в законодательстве. Мы выделяем приличные деньги государственным внебюджетным фондам – Пенсионному, социальному, медицинского страхования, – и, естественно, нужно контролировать, как эти деньги расходуются. И при необходимости иметь возможность применить к нарушителям определенные санкции. Все это будет закреплено в законе, - отметил глава правительства.

Кроме того кабинет министров распределил бюджетные средства на реализацию различных проектов в регионах. В частности, около 400 млн рублей направлены на поддержку малого, среднего и молодежного предпринимательства, включая фермерские хозяйства. Около 1,5 млрд рублей выделено в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности». Эти средства адресованы предприятиям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.

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