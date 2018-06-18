Работница фабрики попыталась вынести 1,5 кг золота в сапоге на Колыме

Работница шлихообогатительной фабрики «Сусуманзолото» в Магаданской области попыталась вынести с предприятия почти 1,5 кг промышленного золота, спрятав его в сапоге. Женщина была задержана службой безопасности фабрики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области, жительница поселка Холодный попыталась вынести в сапоге 1 кг 467 г промышленного золота на общую сумму более 3 млн рублей. Женщина была задержана сотрудником службы безопасности и вынести с территории предприятия похищенное не смогла, сообщает ИА MagadanMedia.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Покушение на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере».

Следственный отдел ОМВД по Сусуманскому району проводит различные мероприятия по расследованию уголовного дела. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.