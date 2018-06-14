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Объем добычи золота на Колыме растет

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В Магаданской области с января по май извлекли из недр 8,363 т золота и 297,8 т серебра. По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, объем добычи золота по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 794,2 кг, серебра — на 1,3 т.

Лидером является Тенькинский городской округ, на счету которого 4,5395 т драгоценного металла. Как отмечают руководители золотодобывающих предприятий, ведущих добычу на россыпных месторождениях, серьезные коррективы внесла в их планы погода — затяжная зима, позднее оттаивание грунта. Надеются в III квартале года наверстать упущенное время. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Всего в 2018 году на Колыме планируют добыть 37 т золота. 

Ранее портал iz.ru писал, что сотрудники ФСБ в Магадане изъяли 16 кг золота на сумму, превышающую 38 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело против двух колымчан, которые предположительно были причастны к хранению и транспортировке промышленного золота. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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