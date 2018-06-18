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Москва предложила Минприроды увеличить срок хранения мусора

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Правительство Москвы разработало несколько поправок к закону об отходах и некоторым другим нормативно-правовым актам для «упрощения порядка создания» объектов мусорной инфраструктуры в столице. Соответствующие предложения власти города направили в Минприроды в неофициальном порядке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Поправки предлагают увеличить срок хранения отходов на свалках с 11 месяцев до семи лет. В документе, который находится в распоряжении газеты, поясняется, что необходимость таких изменений связана с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года. При этом временные площадки частично решат проблему нехватки мусорных мощностей.

Также московские власти предлагают сократить размер санитарно-защитных зон для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров». Так, для мусоросжигательных заводов такую зону предлагается сократить с 500 до 300 м, а для станций переработки отходов — с 1000 до 500 м.

Помимо этого, документ предлагает заменить общественное обсуждение проектов создания объектов по утилизации отходов на решение специальной комиссии.

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