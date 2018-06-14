Кабмин поручил снизить экологический налог для мусорных операторов

Правительство России планирует снизить экологический налог для мусорных операторов в семь раз.

Инициатива исходит от вице-премьера Дмитрия Козака и предназначена избежать роста цен для населения на вывоз мусора.

Сейчас эконалог составляет около 663 рублей за тонну мусора, размещенного на полигоне, что в платежке за мусор для населения составляет до 30%, считают в самих компаниях.

При этом Минэкономразвития считает, что от эконалога вообще можно отказаться, поскольку владельцы мусорных полигонов уже платят за выбросы.

С другой стороны, налог должен идти на финансирование программы рекультивации свалок и строительство новых.

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Мусор хотят очистить от налога