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Свалка площадью 1 га ликвидирована в Орловской области

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Благодаря стараниям активистов «Общероссийского народного фронта» ликвидирована несанкционированная свалка возле леса во Мценском районе Орловской области. Мусор занимал территорию в 1 га, расположенную на расстоянии 800 м от железнодорожной станции Отрада. В основном туда привозили спиленные деревья, пластик и шифер.

Основой проекта ОНФ «Генеральная уборка» является сайт «Интерактивная карта свалок», на которой жители отмечают стихийные скопления мусора, «серые» полигоны, а также места загрязнения. На данный момент на карте Орловской области отмечены 190 свалок, 92 из них убраны, пишет InfoOrel.ru.

Портал iz.ru 21 мая сообщал о том, что в Челябинской области была обнаружена свалка с опасными медицинскими отходами — местные жители жаловались на неприятный запах, доносящийся оттуда. Река, которая протекает в том районе, впадает в реку Миасс, несущую свои воды в Шершневское водохранилище — единственный питьевой источник Челябинска.

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