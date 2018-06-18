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Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы

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Правительство РФ планирует отказаться от балльной системы в начислении пенсий, которая действует с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Пенсионный возраст придется повышать»
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«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», –– сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она указала, что с 2019 года начнут действовать изменения, предусмотренные новой пенсионной реформой, которые предполагают, что размер пенсии не может быть меньше 40% от зарплаты, которую человек получал, когда работал.

«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», –– пояснила она.

В настоящий момент в РФ существует два вида пенсий: социальная и страховая. Первая назначается на пять лет позже, и она несколько ниже страховой.

В 2017 году для получения страховой пенсии необходимо было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году минимальный порог –– девять лет стажа и 13,8 баллов.

14 июня вице-премьер РФ Антон Силуанов сообщил, что власти планируют увеличить размер реальных пенсий в качестве компенсации от повышения пенсионного возраста в России.

Пенсионный возраст решено поднять до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа будет проводиться поэтапно с 2019 года и завершится к 2034 году.

По предварительным расчетам, годовой доход российских пенсионеров после пенсионной реформы увеличится на 12 тыс. рублей.

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